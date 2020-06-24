Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİSİN"

Oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesindeki en büyük faktör, Emre Belözoğlu... Tecrübeli isim 25 yaşındaki oyuncu ile sürekli irtibat kurarak zaman içerisinde oyuncuyu ikna etti. Belözoğlu, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.