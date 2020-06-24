24 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan ancak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin daha fazla teklif vermesi üzerine Mert Hakan Yandaş'ı elinden kapmıştı. Yıldız ismin takım arkadaşına 'Gel beraber Fenerbahçe'ye' gidelim dediği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 12:25
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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

Son günlerde transferin paylaşılamayan ismi konumuna gelen Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savaşı sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

Daha önce iki ekip arasında sarı-kırmızılılara daha yakın olan Mert Hakan Yandaş, daha sonra Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisi sonrası Emre Belözoğlu etkisi ile sarı-lacivertlilere evet dedi.

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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

TRANSFER SÜRECİNDE NELER OLDU?
Şubat ayının başlarında Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 7 milyon TL o dönemin kuru ile 1 milyon Euro'ya söz kesen Galatasaray'a, Sivas cephesinden sezon sonu için tarih verilmişti.

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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Bu gelişmenin ardından, transfer sorunsuz bir şekilde ilerlerken, Yandaş'ın menajer, haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep etti ve Galatasaray cephesi bu teklifi kabul etti. Transfer bitme noktasına gelirken, Fenerbahçe son aylarda Mert Hakan için ısrarcı bir şekilde devreye girdi.

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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif...

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİSİN"
Oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesindeki en büyük faktör, Emre Belözoğlu... Tecrübeli isim 25 yaşındaki oyuncu ile sürekli irtibat kurarak zaman içerisinde oyuncuyu ikna etti. Belözoğlu, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.

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