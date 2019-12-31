01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da yılın takası! Süper Lig'in yıldızı...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine Süper Lig'in golcüsünü bitirmek üzere. İşte Süper Lig'i sallayacak takas ve takasta kullanılacak isim...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 07:34
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