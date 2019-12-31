Galatasaray'da yılın takası! Süper Lig'in yıldızı...

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyoluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında bir çok isimle yola devam etmeme kararı aldı. İşte Galatasaray'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve Süper Lig'i sallayacak takas ve detayları...