01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

İlk devre taraftarın beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, transfere ise hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar ligde istediği puanları alamazken, Avrupa'ya da erken havlu atmıştı. Beklerinden istediği performansı da alamayan Cimbom, Nagatomo'nun yerine 1.5 yıllığına Saracchi'yi kiralamıştı. İkinci transfer de santrafor bölgesine geldi... Golcü oyuncuyla 6 aylık sözleşme imzalayan Cimbom, yaz transfer döneminde bonservisini almayı planlıyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 09:43
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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı.

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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlarla taraftarını üzmüş ve topladığı 27 puanla 7. sırada yer aldı.

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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

Lider Sivasspor'la arasında 10 puan fark bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde silbaştan bir kadro kurarak aradaki farkı eritip şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak için kolları sıvamıştı.

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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişimin sinyallerini vermişti.

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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...

Sezonun ilk yarısının bitmesinin ardından transferde somut adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızları imza aşamasına getirmişti.


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