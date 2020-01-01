01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte o isim...
İlk devre taraftarın beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, transfere ise hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar ligde istediği puanları alamazken, Avrupa'ya da erken havlu atmıştı. Beklerinden istediği performansı da alamayan Cimbom, Nagatomo'nun yerine 1.5 yıllığına Saracchi'yi kiralamıştı. İkinci transfer de santrafor bölgesine geldi... Golcü oyuncuyla 6 aylık sözleşme imzalayan Cimbom, yaz transfer döneminde bonservisini almayı planlıyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 09:43
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