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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte başta Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüpler transfer çalışmalarına hız vermişti. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Süper Lig devleri, somut adımlar atmaya başladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe aynı transferde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öne sürülen isim için son anda devreye girdi ve oyuncunun menajerinden görüşme sözü aldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesiyle görüşüp ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. İşte yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi...
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