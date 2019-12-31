01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte başta Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüpler transfer çalışmalarına hız vermişti. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Süper Lig devleri, somut adımlar atmaya başladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe aynı transferde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öne sürülen isim için son anda devreye girdi ve oyuncunun menajerinden görüşme sözü aldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesiyle görüşüp ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. İşte yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:56
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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yapacakları hamlelerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

Dört koldan sürdürülen transfer çalışmalarında listesindeki yıldızlarla temas halinde olan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi transferinde büyük bir transfer savaşı veren iki takımın bu çekişmesi büyük yankı uyandırmıştı.

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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

İşin sonunda Çaykur Rizespor ve Muriqi'le her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyü kadrosuna katarak rakibine transfer çalımı atmıştı.

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Fatih Terim'in gözdesini Ersun Yanal alıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer dönemi için ince eleyip sık dokurken, transfer çekişmesi ocak ayına sirayet etti.

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