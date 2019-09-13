13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

Galatasaray, Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip mutlak 3 puan hedefliyor. Aslan'ın puan kaybına tahammülünün olmadığı bu maçta tüm gözler ilk resmi maçına çıkması beklenen Radamel Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada gündem olan Kolombiyalı yıldız, yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçlarda adeta şov yapıyor. Sözleşme detaylarında Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği maç başı ve galibiyet primi dikkat çekmişti. İşte Falcao'nun ilk 11'de başlaması ve Galatasaray'ın kazanması halinde, Kolombiyalı yıldıza ödenecek rakam...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 13:12
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Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa...

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Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. Aslantepe'de saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

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Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

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Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.

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Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

GÖZLER FALCAO'DA OLACAK!
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında tüm gözler Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferi tüm dünyanın ilgilisi çeken Falcao'nun bu maçta neler yapacağı merak konusu.

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