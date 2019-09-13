Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...

Galatasaray, Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip mutlak 3 puan hedefliyor. Aslan'ın puan kaybına tahammülünün olmadığı bu maçta tüm gözler ilk resmi maçına çıkması beklenen Radamel Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada gündem olan Kolombiyalı yıldız, yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçlarda adeta şov yapıyor. Sözleşme detaylarında Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği maç başı ve galibiyet primi dikkat çekmişti. İşte Falcao'nun ilk 11'de başlaması ve Galatasaray'ın kazanması halinde, Kolombiyalı yıldıza ödenecek rakam...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





