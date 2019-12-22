22 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer
Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken 10 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti. Yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler nedeniyle taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray ise tüm konsantresini ocak ayına vermiş bulunmakta. Gidecek oyuncular belli olurken, Aslan'ın gündemine de 2 sürpriz isim geldi. İşte Galatasaray'da gelecek ve gidecekler...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:41
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