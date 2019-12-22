22 Aralık 2019, Pazar

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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken 10 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti. Yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler nedeniyle taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray ise tüm konsantresini ocak ayına vermiş bulunmakta. Gidecek oyuncular belli olurken, Aslan'ın gündemine de 2 sürpriz isim geldi. İşte Galatasaray'da gelecek ve gidecekler...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:41
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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."

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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''

Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Bu açıklamaların ardından Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.

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