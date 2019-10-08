08 Ekim 2019, Salı

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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için söylediği sözler, sarı kırmızılı takımda kriz yarattı. Fatih Terim'in Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a Ali Koç'un firmalarından birinin neden hala Türk Telekom Stadı'nda yer aldığını sorması ve aldığı cevaba karşılık verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:10
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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı.

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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim

Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi.

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