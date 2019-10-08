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Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için söylediği sözler, sarı kırmızılı takımda kriz yarattı. Fatih Terim'in Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a Ali Koç'un firmalarından birinin neden hala Türk Telekom Stadı'nda yer aldığını sorması ve aldığı cevaba karşılık verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:10
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