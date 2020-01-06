Fatih Terim'in onayı bekleniyor! Galatasaray'da üçüncü bomba patlıyor...

Lig'in ilk yarısında taraftarlarda hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, ilk müjdelerini Onyekuru ve Saracchi ile verirken, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da TFF lisansını çıkartıldı. Teknik direktör Fatih Terim, lider Sivasspor ile aralarında olan puan farkını bir an önce kapatarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken, transfer için kritik noktaları da belirledi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz isim gündeme geldi. İşte o isimler...