Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

2020-2021 yaz transfer sezonunun resmen bitmesiyle birlikte takımların Ocak ayına kadar olan kadrosu şekillendi. Buna göre Galatasaray, dönemi 1 orta saha transferi daha yapmadan kapatırken, sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'i zor bir karar bekliyor. Cimbom'da son olarak 3 yabancının lisansı çıkarılırken, lisansı olan yabancı sayısı 15'e ulaştı. 14 yabancı sınırının olduğu bu dönemde Cimbom, 1 yabancının lisansını dondurmak zorunda kalacak. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri