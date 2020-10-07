07 Ekim 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

2020-2021 yaz transfer sezonunun resmen bitmesiyle birlikte takımların Ocak ayına kadar olan kadrosu şekillendi. Buna göre Galatasaray, dönemi 1 orta saha transferi daha yapmadan kapatırken, sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'i zor bir karar bekliyor. Cimbom'da son olarak 3 yabancının lisansı çıkarılırken, lisansı olan yabancı sayısı 15'e ulaştı. 14 yabancı sınırının olduğu bu dönemde Cimbom, 1 yabancının lisansını dondurmak zorunda kalacak. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 14:20
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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig kulüpleri kadrolarına son şeklini verdi.

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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

Galatasaray uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera'ya lisans çıkarttı ve sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 15'e yükseldi.

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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

SEKIDIKA VE OZORNWAFOR'UN DA LİSANSI ÇIKTI!
Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera ile birlikte Sekidika ve Ozornwafor'un da lisansı çıktı.

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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

Son listesini TFF'ye bildirecek olan sarı-kırmızılı takımda talimatlar gereği yabancı sayısının 14'e düşürülmesi gerekiyor.

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Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?

Buna göre teknik direktör Fatih Terim mevcut yabancı oyuncular arasında bir seçim yapacak ve o ismin lisansı devre arasına kadar askıya alınacak.

İşte Galatasaray'ın 15 yabancısı...

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