07 Ekim 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! "Onu hazır hale getirin"

2020-2021 sezonuna 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Rangers ve Kasımpaşa'ya mağlup olarak düşüşe geçmişti. Teknik direktör Fatih Terim de radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanırken, yardımcılarından bir oyuncuyu hazır hale getirmelerini istedi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:44
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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Onu hazır hale getirin

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, hem UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers hem de ligde Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetler moralleri bozdu.

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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Onu hazır hale getirin

Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatı durdurmak için teknik ekibe talimat verdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Onu hazır hale getirin

Sabah'ta yer alan habere göre Emre Akbaba'nın şok sakatlığı, Fatih Terim'in yeni sezon planlarını etkiledi.

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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Onu hazır hale getirin

Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! Onu hazır hale getirin

Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım" talimatını verdi.

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