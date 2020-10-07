Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! "Onu hazır hale getirin"

2020-2021 sezonuna 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Rangers ve Kasımpaşa'ya mağlup olarak düşüşe geçmişti. Teknik direktör Fatih Terim de radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanırken, yardımcılarından bir oyuncuyu hazır hale getirmelerini istedi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri