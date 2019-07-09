09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

Almanya'nın ardından İspanya'da tutunamayan Emre Mor'da son dakika gelişmesi... Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Süper Lig devi genç oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirecek. İşte son dakika transfer bombasının tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 17:17
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Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

Emre Mor bombası patladı. Oyuncuyla anlaşma sağlanırken taraflar transfer detayları için İstanbul'a bir araya geliyor. Detaylar şöyle;

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Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Emre Mor büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

Disiplinsiz davranışlarıyla defalarca kez kadro dışı bırakılan genç oyuncu, Celta Vigo'nun da satış listesindeydi...

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Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

Daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Emre'nin son olarak Galatasaray'a gidebileceği iddia edilmişti fakat teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay vermediği öne sürülmüştü.

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Anlaşma sağlandı! Emre Mor geliyor....

Yetenekleriyle herkesi büyüleyen Emre, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen saha dışı olayları nedeniyle istenmeyen adam konumunda.

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