28 Şubat 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!
Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in avukatıyla bir araya geldi ve her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray ile 2024 Mayıs ayına kadar sözleşme uzatan Fatih Terim'in kazanacağı para da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.02.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 11:12
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