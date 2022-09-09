GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray’da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11

Sezona istediği gibi başlayanaman Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Zorlu mücadelen 3 puan çıkarmak isteyen Okan Buruk'un öğrencilerinde hedef ligde 2'de 2 yaparak çıkışa geçmek. Galatasaray toplam 13 oyuncu transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde Seferovic, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimleri kadrosuna kattı. Aslan transfer döneminin sonlarına doğru gaza bastı ve 5 ismi daha kadrosuna kattı. Icardi, Yusuf Demir, Rashica, Ross ve Juan Mata, transferin son gününde KAP'a bildirilen isimler oldu. Teknik direktör Okan Buruk alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Sabah'ın haberine göre Buruk'un tek tatlı sıkıntısı, +3 yerli kuralında tercih edeceği oyuncular olacak. Kasımpaşa deplasmanında cezalı Abdülkerim, 11'e ilk yazılacak isim konumunda. Kerem-Yunus ikilisinden biri oynayacak. Diğer kanada yeni transferlerden Milot Rashica ya da Yusuf Demir geçecek. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf, yabancı statüsünde sayılıyor. Son hamlelerle birlikte Kazımcan Karataş'a piyango vurdu. Okan Buruk'un Torreira, Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarından vazgeçmesi mümkün gözükmüyor. Sezona kötü başlayan Van Aanholt'u sol bekte Kazımcan'la değiştirecek.