Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray’da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11

GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11

Yaz transfer döneminde şov yapan Galatasaray birçok yıldızı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip Mertens, Seferovic, Icardi, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi isimlere formayı giydirdi. Bu transferler ile birlikte teknik direktör Okan Buruk için 2 kadro ortaya çıktı. İşte Okan Buruk'un şöhretler karması... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.09.2022- 06:12
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GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray’da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11

Sezona istediği gibi başlayanaman Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

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