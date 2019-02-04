04 Şubat 2019, Pazartesi

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Fatih Terim'den Muslera kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yediği hatalı goller sonrası Muslera ile ilgili toplantı kararı aldı. Taffarel'in de katılacağı toplantının detayları şu şekilde;

Giriş Tarihi: 04.02.2019 12:09
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Fatih Terimden Muslera kararı!

Galatasaray'da bu sezon zaman zaman maç içinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Muslera, görüşme odasına gidiyor.

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Fatih Terimden Muslera kararı!

Ajansspor'da yer alan habere göre, 8 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı kaleci, Teknik Direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

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Fatih Terimden Muslera kararı!

Yediği hatalı gollerle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu için Fatih Terim, Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel'den de rapor isteyecek.

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Fatih Terimden Muslera kararı!

Muslera, Alanyaspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Fatih Terimden Muslera kararı!

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera bu sezon sarı kırmızılı takım ile 27 karşılaşmada süre alırken kalesinde 31 gol gördü.

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