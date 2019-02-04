Fatih Terimden Muslera kararı!

Fatih Terim'den Muslera kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yediği hatalı goller sonrası Muslera ile ilgili toplantı kararı aldı. Taffarel'in de katılacağı toplantının detayları şu şekilde;

Giriş Tarihi: 04.02.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





