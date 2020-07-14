Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

Ankaragücü maçı sonrası "Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.