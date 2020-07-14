14 Temmuz 2020, Salı

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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında 8'de 8 yaparak şampiyonluk kotasına giren Galatasaray, pandemi arasından sonra çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı ve Avrupa kupalarına katılımını bile zora soktu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sene sonunda büyük bir yapılanma içine gidecekken 7 flaş karar aldı. Cimbom'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba ise bu kararlardan nasibini alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:48
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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

Şampiyonluk hayallerini kaybeden Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak 3. olma şansını zora soktu.

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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

Ankaragücü maçı sonrası "Belki da yeniden onarmak için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayal kırıklığının sebepleri belli oldu.

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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

Skorer'in haberine göre, yeniden inşa edilecek sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam 7 radikal karar aldı.

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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

1. SERİ SONU!
Fildişi Sahilli futbolcu pas oyunundaki etkinliğine karşın defansif zaafları nedeniyle yeniden kiralanmayacak. 4 milyon euroyu bulan yüksek maliyeti de bu kararda etkili oldu.

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Fatih Terim'den 7 flaş karar! Emre Akbaba...

2. BELHANDA'NIN KREDİSİ BİTTİ
Faslı futbolcunun kalma şansı çok zor. Al Rayyan ve Al Duhail kulüplerinin transferi için çalışmada bulunduğu tecrübeli futbolcunun 1 sene sözleşmesinin kalması da alınan kararda etkili oldu. 5-7 milyon euro bonservis hedefleniyor.

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