18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fulham forması giyen yıldız orta saha Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun ardından bir transferde daha mutlu sona çok yakın. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 14:28
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