18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fulham forması giyen yıldız orta saha Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun ardından bir transferde daha mutlu sona çok yakın. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 14:28
  • 1
  • 12
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray transferde atağa kalktı.

  • 2
  • 12
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Kadrosunu Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Fulham forması giyen Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

  • 3
  • 12
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.

  • 4
  • 12
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Forvet rotasyonunda sadece Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu bulunduran ve Senegalli golcüsünü en az 15 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak isteyen Cimbom, takıma en az 2 forvet yapmayı planlıyor.

  • 5
  • 12
Galatasaray Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk golcü transferinde mutlu sona çok yakın.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör