Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve lig bitiminde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu 7 isimle güçlendirmişti. Seçimin ertelenmesiyle birlikte, devre arasına mevcut yönetimle girecek sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Hızlı bir kanat transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim, ilk etapta eski öğrencisi Henry Onyekuru'yu yönetimden istedi. Fakat kulübü Monaco'nun tutumu Cimbom'u farklı arayışlara iterken, gündeme 18 yaşındaki yıldız adayı geldi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'un transfer etmek istediği o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 13:21 ABONE OL