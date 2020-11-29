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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve lig bitiminde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu 7 isimle güçlendirmişti. Seçimin ertelenmesiyle birlikte, devre arasına mevcut yönetimle girecek sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Hızlı bir kanat transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim, ilk etapta eski öğrencisi Henry Onyekuru'yu yönetimden istedi. Fakat kulübü Monaco'nun tutumu Cimbom'u farklı arayışlara iterken, gündeme 18 yaşındaki yıldız adayı geldi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'un transfer etmek istediği o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 13:21
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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendirdi.

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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

Süper Lig'de son 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 13 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi.

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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Cimbom, bu maçta 3 puan almasının yanı sıra oynadığı futbolla da göz doldurdu.

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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılılara gerekli katkıyı veremeyen Mbaye Diagne, Rize deplasmanında golcü kimliğine büründü ve hat-trick yaparak galibiyetin en önemli mimarlarından oldu.

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Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...

26 Aralık'ta seçime gitme kararı alan Galatasaray Yönetimi, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün aldığı karara istinaden seçimin 28 Şubat 2021'den önce yapılamayacağını duyurdu.

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