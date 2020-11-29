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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka..."

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanırken, Cimbom'un oynadığı futbol izleyenlerin beğenisini kazandı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin de, Galatasaray'ı Barcelona'ya benzetti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:08
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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! Tiki-taka...

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık gaslibiyeti TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programında değerlendirdi.

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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! Tiki-taka...

Sarı-kırmızılıların futbolundan övgüyle bahseden Metin, ortaya konan başarılı pas oyununu Barcelona'nın 'tiki-taka' oyununa benzetti.

İşte Tümer Metin'in Galatasaray yorumu:

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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! Tiki-taka...

Galatasaray iyi oynadı. Maçın tamamına hakim oldu. Maça çok iyi başladılar. 15. dakikada Ayhan Akman hocaya yazdım. "Tomas'ı ara, mesaj at. Maç başladı haberi olsun, gelsinler artık" dedim.

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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! Tiki-taka...

Galatasaray'ın iyi oyununa gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray çok iyi başladı. Ancak, Rizesporlu futbolcular biraz geç reaksiyon verdiler maça. İlk 15 dakikada 4 tane pozisyon üst üste yazdım. Arkası geliyor, yazmaktan vazgeçtim. Her gittiği atağı pozisyonla sonuçlandıran bir Galatasaray vardı. Diagne'nin var, Emre'nin var. O bölgeye giren herkes pozisyona girdi.

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Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! Tiki-taka...

İlk yarının 2-0 bitmesi gerekiyordu. Geçen hafta da böyle bir Galatasaray vardı. Skora yansıtamamıştı. Doğal olarak maçın gidişatında sıkıntı yaşadı.

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