Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka..."

Galatasaray'ın iyi oyununa gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray çok iyi başladı. Ancak, Rizesporlu futbolcular biraz geç reaksiyon verdiler maça. İlk 15 dakikada 4 tane pozisyon üst üste yazdım. Arkası geliyor, yazmaktan vazgeçtim. Her gittiği atağı pozisyonla sonuçlandıran bir Galatasaray vardı. Diagne'nin var, Emre'nin var. O bölgeye giren herkes pozisyona girdi.