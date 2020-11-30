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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ligin 11. haftasında oynanacak Hatayspor maçı için kadro kararını şimdiden verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:21
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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u farklı geçerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Maç sonrası futbolcularına övgüler yağdıran teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor'la iç sahada oynayacakları maç için kararını verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Takvim'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, bu hafta eksik oyuncular takımda dönecek olsa da kazanan 11'i bozmama kararı aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao'nun yanı sıra corona virüsü testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve Belhanda'nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Fatih Terim'in bu isimleri, hafta sonu oynanacak Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne'nin son haftalarda gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ifade ediliyor.

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