Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ligin 11. haftasında oynanacak Hatayspor maçı için kadro kararını şimdiden verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri