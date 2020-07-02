Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" diye bir mesaj paylaştı. Hoca 'adalet' mesajı veriyor ancak bir taraftan da 5 maçtır kazanamayan bir takım var. Bu durumu sadece hakeme bağlamak doğru mu?

Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede. İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun.