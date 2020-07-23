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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na flaş transferler yaparak giren ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ritim bulmuştu. Pandemi arası sonrasında gerek ritim kaybeden gerekse birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılar, bu yüzden kalan maçlara takımda birçok ismin yokluğunda çıkmıştı. Onyekuru, Nagatomo, Selçuk ve Mariano ile yollarını ayıran Cimbom'da, ligin bitimiyle birlikte Seri, Lemina ve Andone ile de kiralık sözleşmeleri bittiği için devam edemeyecek. Bu kapsamda geniş bir transfer listesi hazırlayan Aslan, sürpriz bir ismi de gündemine aldı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve sürpriz isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:38
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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Geçtiğimiz yaz flaş transferler yaparak adından söz ettiren Galatasaray, kadrosuna önemli yıldızları dahil etmişti.

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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Bu kapsamda Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında ortalama bir performans gösterirken, ikinci yarısında ise bambaşka bir görüntü çizdi.

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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

İkinci yarıya 8'de 8 yaparak başlayan Cimbom, ne kadar şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dese de, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle verilen arada ritmini kaybetmişti.

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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Pandemi sonrası ritmini kaybeden ve birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden G.Saray, çıktığı 8 maçta galibiyet alamamış ve zirve yarışına havlu atmıştı.

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Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Bu nedenle gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerliyor.

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