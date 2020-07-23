Galatasaray'da transferde büyük oynuyor! Sezonun bitmesiyle bombalar art arda patlayacak

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na flaş transferler yaparak giren ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ritim bulmuştu. Pandemi arası sonrasında gerek ritim kaybeden gerekse birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılar, bu yüzden kalan maçlara takımda birçok ismin yokluğunda çıkmıştı. Onyekuru, Nagatomo, Selçuk ve Mariano ile yollarını ayıran Cimbom'da, ligin bitimiyle birlikte Seri, Lemina ve Andone ile de kiralık sözleşmeleri bittiği için devam edemeyecek. Bu kapsamda geniş bir transfer listesi hazırlayan Aslan, sürpriz bir ismi de gündemine aldı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve sürpriz isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:38 ABONE OL