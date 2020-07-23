23 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Cemil Usta Sezonu'nun bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor. Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırması sonrasında sarı-kırmızılılarda Nagatomo, Selçuk İnan ve Mariano ile de yollar ayrılmıştı. Cimbom'da ayrılık haberleri peş peşe gelirken, bu sefer ayrılık çanları sürpriz bir isim için çalmaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:58
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor...

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Hasan Şaş'ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala'dan sonra Şahin'in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig'den takım çalıştırma planları yapan Şahin'e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor'dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin'in Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a daha yakın olduğu belirtildi.

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