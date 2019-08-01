01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Emre Mor'un yanı sıra üç ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Aslan'da iki de ayrılık yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27
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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynanıştı.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

Terim'in kamp raporu sonrası yeni transferlere yönelen Aslan'dan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

İŞTE GALATASARAY'IN SON BOMBALARI VE YAŞANANLAR...

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim

VARAN 1

EMRE MOR G.SARAY'DA
Sarı-kırmızılı takım, transferi yılan hikayesine dönen yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, İspanya'nın Celta Vigo ekibinde forma giyen milli futbolcu Emre Mor'da mutlu sona ulaştı.

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