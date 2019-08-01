01 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Emre Mor'un yanı sıra üç ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Aslan'da iki de ayrılık yolda. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27
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