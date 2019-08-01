01 Ağustos 2019, Perşembe

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan Cimbom'un bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Falcao transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, 33 yaşındaki forvetin Galatasaray'ı tercih etmesindeki neden ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27
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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Son olarak Christian Luyindama ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi Radamel Falcao transferi...

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı ve imza için Türkiye'ye gelmesini beklediği Falcao için geri sayım başladı.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Uzun uğraşlar sonunda bitirilen Kolombiyalı yıldız golcü için Monaco kulübüyle de el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Sabah'ın haberine göre; 33 yaşındaki forvetin, Çin'den aldığı astronomik tekliflere rağmen neden Galatasaray'ı seçtiği ortaya çıktı.

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