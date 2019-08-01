Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan Cimbom'un bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Falcao transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, 33 yaşındaki forvetin Galatasaray'ı tercih etmesindeki neden ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





