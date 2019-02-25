Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Akşam'ın haberine göre, orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim'in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk'a kaybetmesi Fernando hakkında 'sezon sonunda gönderilir' yorumlarını da beraberinde getirdi.