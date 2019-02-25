25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ancak bu sezon istenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Giriş Tarihi: 25.02.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 18:49
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