25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ancak bu sezon istenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 18:49
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den transfer edilen ve gösterdiği performansla kalitesini ispat eden Fernando'nun bu sezon form olarak düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Akşam'ın haberine göre, orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim'in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk'a kaybetmesi Fernando hakkında 'sezon sonunda gönderilir' yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Lig biter bitmez tüm orta saha oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fatih Terim'in transfer için Fernando'ya izin verdiği öğrenildi.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim onay verdi

Scout ekibiyle kapsamlı bir şekilde arama tarama operasyonuna koyulan Terim'in şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken Fernando'nun da Sevilla ve Porto ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

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