23 Ocak 2020, Perşembe
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Fatih Terim ve Okan Buruk transferde karşı karşıya! Genç oyuncu...
Ocak ayı transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ara transferin ilk günlerine hızlı bir giriş yaparak Sekidika, Onyekuru ve Saracchi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yerli transferinde takip ettiği isim ortaya çıktı. Hatta bu futbolcuya bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:45
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