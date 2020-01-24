Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Süper Lig'in ikinci yarısına Denizlispor galibiyetiyle hızlı giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmalar son sürat devam ediyor. Devre arasında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması yine gündem yarattı. Devre arasında tüm gözleri üzerine çeken Arda Turan'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Arda Turan'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.