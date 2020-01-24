24 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Süper Lig'in ikinci yarısına Denizlispor galibiyetiyle hızlı giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmalar son sürat devam ediyor. Devre arasında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması yine gündem yarattı. Devre arasında tüm gözleri üzerine çeken Arda Turan'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Arda Turan'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 00:57
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Turan tanınmaz halde...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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