01 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (7. hafta)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta pazar günü oynanan 3 maçla geçildi. Günün ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1'le geçti. Günün son maçındaysa Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 21:03
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

19- Trabzonspor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

18 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

17- Kayserispor - 6 Puan

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