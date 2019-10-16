16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da transfer harekatı başladı!
Süper Lig'de 8. haftaya gelinirken Galatasaray'da gösterilen performans gerek teknik heyeti gerekse taraftarları memnun etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Galatasaray son maçında Fransız ekibi Paris-Saint Germain'e 1-0 boyun eğmişti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen bazı isimlerden de beklenen performansı alamayan Terim ve kurmayları düğmeye bastı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34
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