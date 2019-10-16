16 Ekim 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in hafta içinde oynanacak Real Madrid maçını da düşünürek Sivasspor maçında rotasyona gideceği ve sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 13:44
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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Milli aranın ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği iki kulvarda da zorlu viraja giriyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Aslan, milli aranın ardından 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak. 18 Ekim'de Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Bu süreçte Real Madrid'le iki kez karşılaşacak Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Cimbom'da bu periyot öncesi milli futbolcuların çokluğu ve sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

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