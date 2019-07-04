Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha ile el sıkıştı ancak İspanyol ekibini henüz ikna edemedi. Banega, menajeri ve avukatını alıp Sevilla yönetimi ile görüşecek, kolaylık isteyecek.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





