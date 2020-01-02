02 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmemiş ve teknik direktör Fatih Terim büyük bir değişim içine gireceğini belirtmişti. İlk devrenin bitmesiyle birlikte transferde harekete geçen sarı-kırmızılılar, bir yandan kadrosunda düşünmediği isimlerle görüşürken diğer yandan da kadrosuna katmak istediği yıldızlarla görüşüyor! Bu kapsamda Cimbom'un radarına dev golcü takıldı! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:01
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