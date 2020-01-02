02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmemiş ve teknik direktör Fatih Terim büyük bir değişim içine gireceğini belirtmişti. İlk devrenin bitmesiyle birlikte transferde harekete geçen sarı-kırmızılılar, bir yandan kadrosunda düşünmediği isimlerle görüşürken diğer yandan da kadrosuna katmak istediği yıldızlarla görüşüyor! Bu kapsamda Cimbom'un radarına dev golcü takıldı! İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:01
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı! Son olarak ligin 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Cimbom, 2. yarıyı en az puanla kapatarak şampiyonluk ipini göğüslemenin planlarını yapıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

Bu bağlamda rotasını transfere çeviren Galatasaray, teknik patron Fatih Terim'in yönetime verdiği rapor doğrultusunda Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri gündemine alıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

Yaz transfer sezonunda Seri, Lemina, Nzonzi, Babel, Falcao gibi starları bünyesine katmasına karşın istediği verimi alamayan Galatasaray, bu kez aynı hataya düşmemek istiyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e verdiği raporda özellikle "Başarıya aç oyuncuları" kadrosunda görmek istediği ve menajer zorlamalarından ziyade kendi istediği oyuncularla anlaşılması gerektiğini ifade etti.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 'dev' golcü!

İşte Galatasaray'ın transfer harekatındaki son yaşananlar gelişmeler;

ANDONE YERİNE OKAKA

Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.

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