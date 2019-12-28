28 Aralık 2019, Cumartesi
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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...
Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'a toplam maliyeti 39 milyon TL olan futbolcu zorlu karşılaşmada da yine olay oldu. İşte öne çıkan detaylar ve sosyal medyada yapılan Tarık Çamdal paylaşımları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:27
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