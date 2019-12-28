28 Aralık 2019, Cumartesi

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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'a toplam maliyeti 39 milyon TL olan futbolcu zorlu karşılaşmada da yine olay oldu. İşte öne çıkan detaylar ve sosyal medyada yapılan Tarık Çamdal paylaşımları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:27
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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

Galatasaray, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Tarık, 2014-2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin eurp bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.

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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

Tarık Çamdal, Galatasaray'da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Spor Toto Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev almıştı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamamıştı.

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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

GALATASARAY'A MALİYETİ 39 MİLYON TL

Galatasaray'da 42 maçta görev alan Tarık Çamdal, sahada 2950 dakika kalmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında dakikada 8 bin 755 TL kazanmıştı. Galatasaray, Tarık için Eskişehirspor'a 4 milyon 750 bin Euro bonservis ödedi. Bu ücretin TL karşılığı ise o dönemin kuru ile 13 milyon 300 bin TL'ydi.

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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

Tarık'ın sarı-kırmızılılara maliyeti ise bonservis bedeli, yıllık ücretler ve maç başına ücretlerle birlikte toplam 39 milyon 128 bin 160 TL oldu.

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Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...

TARIK ÇAMDAL'A PROTESTO

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

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