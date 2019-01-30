30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Diagne Galatasaray'da!

Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'yi kadrosuna katıığını resmi olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 20:43
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Diagne Galatasarayda!

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

GALATASARAY'IN YAPTIĞI RESMİ AÇIKLAMAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Diagne Galatasarayda!

KAP BİLDİRDİ

Galatasaray, Mbaye Diagne transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Diagne Galatasarayda!

GOMIS İLE DIAGNE YAN YANA!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, yılan hikayesine dönen forvet transferini sonlandırmak adına Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi transfer etmek isterken Senegalli yıldız golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki gol kralı Bafetimbi Gomis ile Etiler'de görüldü.

Gün içerisinde Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Gomis'in yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

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Diagne Galatasarayda!

"Sadece Galatasaray değil tüm Türk kulüpleri ekonomik anlamda zor günler geçiriyor ama Galatasaray hızlı bir şekilde forvet bulmalı"

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Diagne Galatasarayda!

"Galatasaray zirvenin sadece 6 puan gerisinde."

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