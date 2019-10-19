19 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştığı mücadeleye ise sezon başında takıma dahil olan Florin Andone damga vurdu. Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Romanyalı futbolcu ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:04
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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

Cim-Bom'daki ilk gollerini atan Rumen forvet, attığı gollerin yanında mücadeleci yanıyla da takdir topladı. Önceki takımlarında da bu özellikleriyle öne çıkan futbolcunun bu yönü, geçmişte de övgü toplamıştı.

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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

Deportivo La Coruna'da oynadığı dönemde takım arkadaşı Alejandro Arribas onun için "Andone demek çalışkanlık ve enerji demek. Hata yapsa da oyunu bırakmaz. Savaşmaya devam eder.

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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

Her zaman takıma katkı sağlamaya çalışır, komple bir oyuncudur" derken, bir diğer takım arkadaşı Bruno Gama ise "Hem gol atıyor hem de bize savunmada katkı sağlıyor. Savaşçı bir futbolcudur, topun peşini hiç bırakmaz" demişti.

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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

BABASINI KAYBEDİNCE İSPANYA'YA GÖÇTÜ

Her ne kadar Rumen bir futbolcu olsa da aslında Florin Andone, İspanyol ekolünden geliyor. Babasını bir trafik kazasında kaybetmesinden sonra 12 yaşındayken annesi ile birlikte İspanya'ya göç ettiler.

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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!

Futbol eğitimini bu ülkede alan, bir çok takımda oynayan Andone'nin, çok koşmak, tempolu oynamak gibi İspanyol futboluna özgü bir çok özelliğe sahip olması bu yüzden sürpriz değil. Cordoba forması giydiği dönemde 9.8 saniyede attığı golün, La Liga tarihinin en hızlı dördüncü golü olması da...

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