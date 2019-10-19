19 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Andone hakkında şaşırtan gerçek!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştığı mücadeleye ise sezon başında takıma dahil olan Florin Andone damga vurdu. Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Romanyalı futbolcu ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:04
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