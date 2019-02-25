25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da çılgın transfer planı! Trezeguet, Onyekuru...
Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarla ilişkileri son derece iyi olan William D'Avila, sürpriz bir hareketle Kasımpaşa'dan Trezeguet'nin temsilcisi oldu. İşte transfer ve o planın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.02.2019 17:23
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