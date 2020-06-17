17 Haziran 2020, Çarşamba

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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, alınacak futbolcular için bütçe oluşturmak amacıyla bazı yıldızlar ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Belhanda ile yollarını ayırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 18:35
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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray'da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda'ya yol göründü.

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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Faslı futbolcuyu iki senedir kadrosuna katmak isteyen hatta geçen sezon devre arasında ciddi bir teklifle gelen Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımı bir kez daha kesenin ağzını açtı.

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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Hürriyet'in haberine göre, Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etti ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmedi. Terim ve kurmaylarının ise bu kez transfere onay verdiği öğrenildi.

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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

7 MİLYON DOLAR KAZANACAK
Al Ahly, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda'ya yıllık 7 milyon dolar önerdi.

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Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Sarı-kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15'lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun, Suud ekibine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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