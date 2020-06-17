Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Hürriyet'in haberine göre, Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etti ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmedi. Terim ve kurmaylarının ise bu kez transfere onay verdiği öğrenildi.