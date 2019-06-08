08 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da şov başlıyor!
Şampiyon Galatasaray bu sezon transferde elini çabuk tutuyor. Sarı-kırmızılılar daha önce el sıkıştığı Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı kısa süre içinde resmen duyuracak. Bu transferlerle kulübe de artık zengin olacak.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 07:49
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