Galatasaray'da şov başlıyor!

Şampiyon Galatasaray bu sezon transferde elini çabuk tutuyor. Sarı-kırmızılılar daha önce el sıkıştığı Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı kısa süre içinde resmen duyuracak. Bu transferlerle kulübe de artık zengin olacak.