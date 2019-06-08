08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şov başlıyor!

Şampiyon Galatasaray bu sezon transferde elini çabuk tutuyor. Sarı-kırmızılılar daha önce el sıkıştığı Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı kısa süre içinde resmen duyuracak. Bu transferlerle kulübe de artık zengin olacak.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 07:49
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Galatasaray'da şov başlıyor!

Galatasaray bir yandan yan parçalarla kadrosunu takviye ederken diğer taraftan 'kombine sattıracak' yıldız transferleriyle de gücüne güç katmayı planlıyor.

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Galatasaray'da şov başlıyor!

Aslan geçtiğimiz dönemlerde transferleri hep son ana bıraktığı için sıkıntılar yaşıyordu.

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Galatasaray'da şov başlıyor!

Sarıkırmızılılar bu kez aynı hataya düşmemek için sezon biter bitmez kolları sıvamıştı.

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Galatasaray'da şov başlıyor!

UEFA ile yapılan anlaşmalara uygun hareket eden Galatasaray kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışmıştı.

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Galatasaray'da şov başlıyor!

Cimbom, birkaç gün içinde bu üç ismi duyuracak. Böylece transfer harekatı da resmen başlamış olacak.

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