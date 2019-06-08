08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 10:04
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transferde de hız kesmiyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetime transfer listesini sundu.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Hem ligde hem de Şampiyonlar Liginde mücadele edecek Galatasaray'da tecrübeli teknik direktör, bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Terim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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