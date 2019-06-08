Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





