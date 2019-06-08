08 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şener Özbayraklı'dan sonra o da geliyor
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.06.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 10:04
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