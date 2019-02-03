Galatasarayda son yolcu Maicon!

03 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray'da son yolcu Maicon!
Devre arası takımdan gönderilmek istenen ancak herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maicon konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 03.02.2019 14:53
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