03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da son yolcu Maicon!

Devre arası takımdan gönderilmek istenen ancak herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maicon konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 14:53
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Galatasarayda son yolcu Maicon!

Devre arası takıma yapılan takviyeler sonrası yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi dondurulmuştu.

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Galatasarayda son yolcu Maicon!

Galatasaray'da Serdar Aziz gibi istenmeyen adam ilan edilen Maicon da takımdan ayrılabilir.

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Galatasarayda son yolcu Maicon!

Marcao ve Luyindama transferlerinin ardından gözden düşen Maicon'un sözleşmesi, takımdaki yabancı sayısının 15'e çıkması nedeniyle dondurulmuştu.

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Galatasarayda son yolcu Maicon!

AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Sezon sonuna kadar tribünde oturmak istemeyen Brezilyalı stoperin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla görüştüğü ortaya çıktı.

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Galatasarayda son yolcu Maicon!

Maicon, rakamda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.

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