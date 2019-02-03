Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Thetimes.gr internet sitesi ise 'Mitroglou Türkiye'deki ilk maçında hayalkırıklığı yaşadı' başlığına yer verdi. Futbolcunun performansının iyi olmadığı, zaten karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada bunun kendisi tarafından da kabul edildiğine dikkat çekildi.