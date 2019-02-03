03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şoku yaşadı! 'Mitroglou da kim!'

Kostas Mitroglou'nun Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maç, ülkesi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Marsilya'dan 1.5 yıllık kiralık olarak kadroya dahil edilen Yunan futbolcunun Alanyaspor karşısındaki performansına yönelik yorumlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 16:27
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Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maç, ülkesinde de yakından takip edildi.

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Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

Mitroglou'nun ilk maçında Alanyaspor'un Angolalı futbolcusu Djalma Campos'un attığı golle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

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Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

Futbolcunun Galatasaray'daki ilk maçında vasat bir performans ortaya koyduğu sütunlara yansıtılırken, SDNA internet sitesi 'Mitroglou da kim? Djalma Campos yılın golünü attı' başlığını kullanarak şu ifadelere yer verildi:

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Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

"CAMPOS ONUN ŞOVUNU ÇALDI"
"Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'daki ilk maçında, eski PAOKlu Djalma Campos, Mitroglou'nun şovunu çaldı. Gol perdesini açan futbolcu, sahalarda ender görülen bir gole imza attı. Takımını öne geçirirken, bu aynı zamanda kendisinin kariyerinin de golü oldu.

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Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

"HAYAL KIRIKLIĞI..."
Thetimes.gr internet sitesi ise 'Mitroglou Türkiye'deki ilk maçında hayalkırıklığı yaşadı' başlığına yer verdi. Futbolcunun performansının iyi olmadığı, zaten karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada bunun kendisi tarafından da kabul edildiğine dikkat çekildi.

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