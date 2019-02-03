Galatasarayda şoku yaşadı! Mitroglou da kim!

03 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray'da şoku yaşadı! 'Mitroglou da kim!'
Kostas Mitroglou'nun Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maç, ülkesi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Marsilya'dan 1.5 yıllık kiralık olarak kadroya dahil edilen Yunan futbolcunun Alanyaspor karşısındaki performansına yönelik yorumlar yapıldı.
Giriş Tarihi: 03.02.2019 16:27
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