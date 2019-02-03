03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao performansıyla sarı kırmızılı taraftardan geçer not aldı. İşte sarı kırmızılı taraftarların Marcao yorumu...

Giriş Tarihi: 03.02.2019 14:48
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Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Marcao performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Portekiz ekibi Chaves'den kadrosuna kattığı Marcao, Alanyaspor maçında sergilediği performansla takımını ayakta tutan isim oldu.

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Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Alanyaspor deplasmanında Galatasaray formasıyla 3. maçına çıkan Marcao, ilk kez kalesinde gol gördü.

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Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Hürriyet'in haberine göre; Çıktığı 3 maçta 90 dakika forma giyen başarılı stoper, 87 başarılı paz yüzdesiyle oynadı.

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Alanyaspor maçına Marcao damgası! 3 maçta ilk kez...

Savunmada kendisi gibi takıma yeni katılan Luyindama ile yan yana oynayan Brezilyalı futbolcu, girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

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