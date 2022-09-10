Galatasaray’da Okan Buruk neşteri vuruyor! İlk 11’de köklü değişiklik ve flaş Berkan Kutlu gelişmesi

Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılılar, transferin son gününde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcuların mali detaylarını da açıkladı. Victor Nelsson'un vatandaşı ve mevkidaşı Mathias Ross için ise kasadan 1.75 milyon Euro çıkacak. Oyuncuya ise 400 bin Euro maaş ödenecek. Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Milot Rashica için kiralama ücreti ödenmeyecek. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaş ödenecek. Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir için kasasından 6 milyon Euro çıkacak Cimbom, bunu da 4 yılda 5 taksit halinde ödeyecek. Oyuncuya ise 650 bin Euro maaş ödeyecek Aslan, her yıl 100 bin Euro maaş artırımına gidecek. Bonservisi elinde olan Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Buna göre oyuncuya 1.9 milyon Euro maaş ödenecek. Sarı-kırmızılı takım Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'ye sadece 750 bin Euro maaş ödeyecek. Yapılan transferleri değerlendiren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: 'Çok iyi ve potansiyeli olan oyuncular geldi. 5. haftaya kadar bir takım oluştu. Gelen arkadaşlarımız yavaş yavaş takımın içine girecek.' 'Burada bir yarışma ortamı hazırlamaya, her oyuncunun alternatifini ortaya çıkarmaya çalıştık. Şu anki yapılanma içerisinde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bunun oyun olarak karşılığını inşallah alacağız.' 'Gelen oyuncular çok kaliteli. Oyuncuları buraya getirmeden karakter analizi yapıyoruz.' 'Her yerde, her ülkede çok fazla tanıdığımız var. Oyuncunun eski hocası veya eski takım arkadaşından onunla ilgili bilgi alıyoruz. Hem Icardi hem Mata için hep iyi şeyler duyduk.' 'Kendilerini kanıtlamış oyuncular. Fiziksel olarak ne durumda olduklarını sordum. Juan Mata hiç takım antrenmanı yapmadı. Bireysel çalıştı. Onun biraz zamana ihtiyacı olacak. Mauro Icardi takımıyla sezon başı kampı geçirdi, sonra ayrı çalıştı. Son bir hafta transfer süreci, işleriyle ilgili daha durgun geçti. Bugünkü antrenmanda onları ayırarak daha farklı bir çalışma yaptırdık. Benim için en önemli şey buydu. Takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz' Galatasaray'da yapılan transferler sonrası tatlı bir rekabet oluştu. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk, yerli kuralını düşünerek de flaş bir karara imza attı. Buruk, yapılan yabancı transferleri sonrası bazı maçlarda Berkan Kutlu'ya görev verecek. Genç teknik adamın Berkan'ı orta saha merkezinde değil, sol bek olarak oynatmak istediği gelen bilgiler arasında. Berkan Kutlu kariyerinde bir kez sol bek oynamıştı. Genç oyuncu A Milli Takım'ın Portekiz'le oynadığı maçta 3-4-3'ün sol tarafında görev almıştı. Okan Buruk, bazı maçlarda yerli oyuncu oynatma sorunundan dolayı Muslera'yı da dinlendirerek Okan Kocuk'a görev verecek. Okan Buruk'un kafasında ilk 11 de şekillenmeye başladı. İşte başarılı teknik adamın ilk 11'de düşündüğü isimler: MUSLERA SACHA BOEY VICTOR NELSSON ABDÜLKERİM BARDAKCI BERKAN KUTLU LUCAS TORREIRA SERGIO OLIVEIRA RASHICA (VEYA YUSUF DEMİR) MERTENS YUNUS ICARDI Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un form düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'den keseceği gelen bilgiler arasında.