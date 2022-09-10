Anasayfa Galeri Galatasaray’da Okan Buruk neşteri vuruyor! İlk 11’de köklü değişiklik ve flaş Berkan Kutlu gelişmesi
Galatasaray’da Okan Buruk neşteri vuruyor! İlk 11’de köklü değişiklik ve flaş Berkan Kutlu gelişmesi

Galatasaray’da Okan Buruk neşteri vuruyor! İlk 11’de köklü değişiklik ve flaş Berkan Kutlu gelişmesi

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda yapılan transferler sonrası teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir heyecan sardı. Başarılı çalıştırıcı, ilk 11'de 3 yerli oynatma kuralı nedeniyle flaş bir karara imza attı. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i ve yaptığı sürpriz hamle... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 12:21
BİZE ULAŞIN