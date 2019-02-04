04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den kritik hamle!

Alanyaspor deplasmanında Galatasaraylı oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim, Alanya maçını mercek altına alacak.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:04
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Fatih Terimden kritik hamle!

Belhanda, ligde bu sezon ilk isabetli şutunu çekti ama onda da sonuca ulaşamadı. Mariano'nun sakatlanmasından sonra sağa geçen Martin Linnes, girdiği 15 ikili mücadelenin 11 tanesini kaybetti.

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Fatih Terimden kritik hamle!

Yüzde 26.7 başarı istatistiğinde kaldı. Belhanda 5, Ömer 3 ve Feghouli'nin de 1 ortası boşa gitti. Galatasaray 10 ortasında 0 çekti.

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Fatih Terimden kritik hamle!

Ömer Bayram'ın forma giydiği 12 maçta Galatasaray sadece 3 galibiyet alabildi.

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Fatih Terimden kritik hamle!

Terim'in bu rakamların ışığında oyuncuları uyarmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Fatih Terimden kritik hamle!

Terim'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

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