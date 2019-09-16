Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rakibini mağlup etmesine rağmen oynanan oyun ise hem taraftarı hem de teknik ekibi tatmin etmedi. Bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda, konuyla ilgili sarı-kırmızılıların kondisyoneri Bartali'nin şok raporu ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





