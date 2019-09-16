16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rakibini mağlup etmesine rağmen oynanan oyun ise hem taraftarı hem de teknik ekibi tatmin etmedi. Bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda, konuyla ilgili sarı-kırmızılıların kondisyoneri Bartali'nin şok raporu ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:44
  • 1
  • 12
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Galatasaray, Kasımpaşa engelini 1-0 aşarak moral bulurken fiziksel olarak yaşanan sıkıntı ve takımın ağır oyunu dikkatlerden kaçmadı.

  • 2
  • 12
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Bu durum, Galatasaray'ın kondisyon sorununu gündeme getirdi... Ancak sergilenen bu görüntü teknik kadro ve kondisyoner Bartalli tarafından öngörülüyordu.

  • 3
  • 12
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Buna gerekçe olarak, ilk kampta herkesin yer almaması gösterildi. Muslera, Copa America'da bulunduğundan kamp geçiremedi.

  • 4
  • 12
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Belhanda ve Feghouli Afrika Kupası'ndan dolayı geç geldi. Luyindama da Afrika Kupası'ndan dolayı kampa zamanında dahil olmayanlardan...

  • 5
  • 12
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...

Falcao, Nzonzi ve Lemina gibi geç yapılan transferlerin de takımla aynı seviyede olmaması, kondisyon sorununun bir başla nedeni oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör