23 Haziran 2019, Pazar

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan Cimbom'da şok eden bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 14:27
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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Geçtiğimiz sezon dar bir rotasyonla takımına iki kupa birden kazandırmayı başaran teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda bütün oyunculardan faydalanabileceği geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Bu doğrutuda çalışmalarını sürdüren ve neredeyse bütün bölgelere oyuncu bakan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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