23 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan Cimbom'da şok eden bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 14:27
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