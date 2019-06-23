Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıarda taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Cimbom, yıldız ismin transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için devreye girdiği ve yıldız futbolcuyu bizzat aradığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





