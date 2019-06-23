23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıarda taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Cimbom, yıldız ismin transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için devreye girdiği ve yıldız futbolcuyu bizzat aradığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 11:10
  • 1
  • 24
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

  • 2
  • 24
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Geçtiğimiz sezon transfer geç kalındığı için eleştirilen yönetim, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

  • 3
  • 24
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bütün transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirerek oyuncuların takıma uyum süreçlerini minumum süreye indirmeyi planlıyor.

  • 4
  • 24
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

  • 5
  • 24
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim yıldız ismi bizzat aradı

Bu 4 transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör