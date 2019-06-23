Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk elde eden ve gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a yollayarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılarda Senegalli golcünün ardından ikinci ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





