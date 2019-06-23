23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk elde eden ve gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a yollayarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılarda Senegalli golcünün ardından ikinci ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 15:28
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Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de sürpriz bir transfer gerçekleşmek üzere.

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Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un yeni adresi netlik kazanıyor.

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Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Golcü futbolcuya daha önce Süper Lig'den birçok teklif yapılmıştı.

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Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan Eren ise geleceğiyle ilgili merak edilen kararı verdi.

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Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Menajerini transfer konusunda görevlendiren Eren'in gelen bir teklife sıcak baktığı belirtildi.

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