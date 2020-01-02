02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

Sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Nzonzi, Seri, Emre Mor, Nagatomo, Belhanda ve Mariano ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 21:19
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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Galatasaray, Akdeniz ekibi Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başararak araya mutlu girmişti...

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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Antalya galibiyetinin ardından hız kesmeden transfer için masaya oturmuştu.

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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

Sarı kırmızılı kurmaylar, lider Sivasspor ile aralarında oluşan 10 puanlık farkı kapatabileceğine inanırken, bu kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında olacağını hesaba katarak isimleri buna göre belirledi...

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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

DEVRE ARASINDA GALATASARAY'A GELECEK İSİMLER

SARACCHI GELİYOR

G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

ONYEKURU'NUN AKLI ASLAN'DA

Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden Galatasaray forması giyecek. Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray'a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.

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