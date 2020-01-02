02 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da şok Falcao gelişmesi! Yeni takımını duyurdular
Sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Nzonzi, Seri, Emre Mor, Nagatomo, Belhanda ve Mariano ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 21:19
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