02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Galatasaray'da transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'in son maçını 5-0 kazanarak morallenen Aslan, gözünü transfere çevirdi. İkinci yarı şampiyon olmak için takviye yapacak Cimbom'da isimler netleşmeye başladı. İsimlerden ziyade geleceğe yatırım yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşını olan yıldız orta sahayı listesine aldı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:45
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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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