02 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...
Galatasaray'da transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'in son maçını 5-0 kazanarak morallenen Aslan, gözünü transfere çevirdi. İkinci yarı şampiyon olmak için takviye yapacak Cimbom'da isimler netleşmeye başladı. İsimlerden ziyade geleceğe yatırım yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşını olan yıldız orta sahayı listesine aldı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:45
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