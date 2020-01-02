Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine gelecek isim! Muriç'in takım arkadaşı...

Galatasaray'da transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'in son maçını 5-0 kazanarak morallenen Aslan, gözünü transfere çevirdi. İkinci yarı şampiyon olmak için takviye yapacak Cimbom'da isimler netleşmeye başladı. İsimlerden ziyade geleceğe yatırım yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşını olan yıldız orta sahayı listesine aldı. İşte tüm detaylar...